高市議會副議長陸淑美怒轟民進黨撕裂民心、造成社會動盪不安，他們表達最嚴厲的譴責。（袁庭堯攝）

民進黨團總召韓賜村率領議陳致中、林智鴻、陳明哲、李雅慧等人前往弔唁。（袁庭堯攝）

高雄市議會議長許崑源靈堂8日上午開放致意，民進黨團總召韓賜村率領議員前往弔唁。對於副議長陸淑美淚批民進黨此次選舉製造撕裂、對立，韓賜村沈痛表示，這確實要檢討。

「議長有情有義，對他的離開，大家都很不捨。」韓賜村表示，今天和所有議員特別來向許崑源弔唁，也向家屬致意。同行民進黨議員有陳致中、林智鴻、陳明哲、李雅慧等人。

對於副議長陸淑美稍早受訪時、難掩激動流淚痛批民進黨此次選舉製造撕裂、對立，韓賜村沈重表示，這確實要更加的關心、檢討。

韓賜村表示，亡者為大，許崑源有很多好朋友，大家心情都很哀傷，希望他一路好走。韓賜村強調，議長夫人仍相當傷心，有特別向她致意。

媒體問及、今日議會議程有三個行政首長都請假缺席，是否影響議事進行，韓賜村停頓許久，不發一語，一旁的人趕緊幫忙補充「在所難免、不便多說」。

對於是否有議長補選計畫，韓賜村表示目前沒有這樣的計畫。

(中時 )