去年6月開始的反修例示威風波至今持續約1年，觸發港府修訂《逃犯條例》原因之一、一度引起香港與台灣政治風波的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月在港涉及的洗黑錢案刑滿出獄後，曾表示會赴台自首，但至今仍未投案。

據港媒「東網」報導，協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴今日（8日）表示，陳仍然有意赴台自首，強調其意願沒有改變，惟仍要等待台灣及香港兩地通關後再作安排。

陳同佳去年10月出獄後，表示會先與家人相聚，管浩鳴當時說，會整理和分析不同資料，與陳同佳父母商討，亦會邀請台灣律師來港或開視象會議，若有確實赴台時間會通知傳媒。

港府當時因陳同佳在台灣涉嫌殺害女友後逃回香港一事，在去年提出修訂《逃犯條例》，因而觸發一連串示威活動，至今未有平息。根據警方數字，去年6月至今拘捕近9000人，當中有1700多人已被檢控，有逾3600名被捕人士屬學生。

(中時 )