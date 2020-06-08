紐約市警察與抗議民眾爆發衝突

有愈來愈多異議團體認為，美國人沒有警察也能活下去，甚至認為，沒有警力可能會更好。

據CNN新聞網7日報導，支持這種看法的人說，要解決警察施暴和種族歧視很簡單，只要斷了他們的資金就好了。

紐約市鎮暴警察與布魯克林（Brooklyn）區抗議者爆發衝突

(中時電子報)