根絕施暴和歧視執法 美廢了警察呼聲四起 12:012020/06/08 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鎮暴警察1日設法驅散白宮對街拉法葉公園（Lafayette Park）抗議者的畫面。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約市警察與抗議民眾爆發衝突 有愈來愈多異議團體認為，美國人沒有警察也能活下去，甚至認為，沒有警力可能會更好。 據CNN新聞網7日報導，支持這種看法的人說，要解決警察施暴和種族歧視很簡單，只要斷了他們的資金就好了。 紐約市鎮暴警察與布魯克林（Brooklyn）區抗議者爆發衝突 (中時電子報) #美國暴動 #警察 #施暴 #黑人 #白人 #非裔 #種族歧視 #不平等 #資金 #根絕 #廢除 也許您會感興趣 國際熱門新聞 非裔男壓頸致死強震 明尼亞波利斯將解散警局 - 國際 白宮前人潮看不到盡頭！華府爆史上最大規模示威 - 國際 禁陸危害國安收購！英相將祭牢獄重手 - 國際 影》倫敦示威釀重大意外！女警遭馬拋飛重摔在地 肺臟破裂 - 國際 挺血腥推倒老人2成員 紐約57應變組警員全辭 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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