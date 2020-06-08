身體的疾病往往與慢性發炎有關，其中最嚴重的就是癌症。台大醫院林曉凌醫師指出，當人的身體一直處於慢性發炎、自由基的傷害就有可能讓一般細胞變異且不斷複製。如果身體免疫力差，又會無法及時發現、排除變異細胞，久而久之演變成癌症。而要避免身體變成「易癌體質」，有3件事是關鍵。

●培養良好睡眠

《每日健康》報導，林曉凌說，睡眠不只休息，也是為了修復身體。研究顯示，讓一群健康的人減少睡眠，短短一周時間，身體發炎指數就會快速飆高。

●維持運動習慣

林曉凌說，運動不只促進血液循環、身體代謝，也有助於淋巴循環。淋巴系統是以肌肉收縮帶動運作，因此運動習慣對淋巴系統有利，提升免疫力。

●優化飲食方式

除了六大類營養，林曉凌指出，也要注意蔬果、澱粉、蛋白質攝取方式。蔬果一餐盡量吃多種顏色；澱粉以全穀澱粉為主，少吃精緻澱粉；若以肉類攝取蛋白質，建議吃白肉，因為紅肉的肉和脂肪常常密不可分，油脂多為飽和脂肪，有礙健康。

(中時電子報)