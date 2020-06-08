黃紹庭表示，議長許崑源很喜歡議會瓶裝水上的照片，家屬特地選用這張當遺照。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜8日上午趕赴議長許崑源的靈堂致意，待了近一小時後從靈堂後門快閃離開。議員黃紹庭表示，韓國瑜特地幫許崑源念了心經之後，獨自坐在靈堂裡凝望許崑源遺照，心情仍相當沈痛。

「他自己也很常開玩笑說，這張把他拍的很帥...」黃紹庭表示，許崑源很喜歡議會瓶裝水上的照片，這兩天、大家協助家屬治喪時，就決定選用這張當遺照，作為靈堂的佈置。

韓國瑜稍早在靈堂內待了將近一小時，黃紹庭表示，韓國瑜上香致意之後，也特別向議長家屬致意，之後就獨自靜靜地坐在椅子上，凝視許崑源的照片、牌位許久，沒有和其他議員互動。雖然事情已經發生3天了，看得出來韓國瑜的心情仍相當沈痛。

黃紹庭透露，韓國瑜帶著市府團隊向許崑源上香時，自己除了念了心經，還特別向許崑源表達追思、一路好走。

黃紹庭表示，靈堂內部佈置採用藍白配色，用意是希望「一切風雨過後，高雄會出現藍天白雲」，高雄會往更光明、更好的方向去走。

對於議會是否有在討論議長補選的事宜，黃紹庭表示，目前暫時不宜討論，大家都全力協助許崑源家屬的後事處理。

(中時 )