大甲鎮瀾宮媽祖宣布11日晚間11時正式起駕進行為期9天8夜遶境活動，首當其衝的彰化縣，縣長王惠美獲悉後，面對媒體詢問表示，充分尊重、全力配合。

彰化縣長王惠美表示，台中大甲鎮瀾宮將於6月11日開始恢復舉辦9天8夜的媽祖遶境活動，彰化縣歡迎大甲媽來彰化，縣府充分尊重，也會在遶境過程中給予必要的協助，也會循往例開放縣府中庭給信徒來休息。

王惠美說，希望整個媽祖遶境活動能夠平安順利，遶境過程也將遵循中央流行疫情指揮中心指引來辦理，確保人員的平安和健康。

(中時 )