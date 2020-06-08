大甲媽4天後遶境 王惠美：充分尊重、全力配合 12:172020/06/08 中時 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲媽繞境每年都在彰化縣內掀起熱潮，彰化縣長王惠美(中)去年特別到大度橋頭接駕。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲鎮瀾宮媽祖宣布11日晚間11時正式起駕進行為期9天8夜遶境活動，首當其衝的彰化縣，縣長王惠美獲悉後，面對媒體詢問表示，充分尊重、全力配合。 彰化縣長王惠美表示，台中大甲鎮瀾宮將於6月11日開始恢復舉辦9天8夜的媽祖遶境活動，彰化縣歡迎大甲媽來彰化，縣府充分尊重，也會在遶境過程中給予必要的協助，也會循往例開放縣府中庭給信徒來休息。 王惠美說，希望整個媽祖遶境活動能夠平安順利，遶境過程也將遵循中央流行疫情指揮中心指引來辦理，確保人員的平安和健康。 (中時 ) #王惠美 #尊重 #遶境活動 #媽祖 #11 也許您會感興趣 生活熱門新聞 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 時事 唐綺陽揭6月業力大爆發 驚吐詭譎翻轉慘了... - 生活 好市多半熟麵包被婆婆拿去... 竟比烤箱烤得好吃 - 生活 罷韓之後會「烽火連天」？人渣文本：暐瀚多慮了 - 生活 網購口罩開賣一周仍買不到 背後原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。