台灣防疫措施很讚！弘光科大國際暨兩岸事務處舉辦「發現弘光」影片比賽，來自印尼姐妹校Universitas Ahmad Dahlan兩名交換生，稱讚台灣及學校嚴格防疫措施，讓她們安心就學；馬來西亞僑生影片則呈現參與社團的精彩大學生活，並感謝台灣「零確診」，讓父母很放心。

國際長田其虎表示，為了讓更多境外生了解學校，舉辦發現弘光影片比賽，透過境外生自己的視角，用自己的母語，把校園點滴介紹給遠在海外的親友，參賽學生用空拍機介紹校園，或以社團角度出發，甚至特別介紹學校知名美食大雞排。

餐旅管理系大三學生顏為建「用影片紀錄精彩的大學生活」獲得首獎，來自馬來西亞的他目前在五星級飯店餐廳實習，負責前檯料理，直接面對面服務客人。他說，疫情爆發初期家人很擔心，飯店客人也減少許多，在零確診超過50天後，客人幾乎全回來了，現在反而比較憂心家鄉的疫情。

印尼學生Ina Maryani和Dinar Nurul Arofah兩人趕在台灣封境前到弘光科大環境與安全衛生工程系當交換生一學期，兩人皆參加影片比賽，Ina Maryani的影片獲得貳獎。「台灣沒有停班停課，可以到學校念書很幸運！」Ina Maryani說，剛到台灣時印尼還沒有疫情發生，父母很擔心能否安全念書，沒想到現在台灣疫情趨緩，印尼反而嚴重，她不免擔心家人健康。

Ina Maryani指出，來台灣念書無時無刻與家人、同學保持聯繫，得知在印尼的同學無法到學校上課，只能在家遠距學習，行動也受到管控，讓她覺得在弘光科大念書很幸運。Dinar Nurul Arofah在印尼就讀環保相關科系，因此到弘光科大環安系當交換學生，她說，老師貼心準備英文簡報，讓她們在上課時更了解內容，學伴也會到宿舍幫忙複習。

(中時 )