《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（8）日的國際新聞重點。

【1】川普下令 國民警衛隊撤出華盛頓特區

美國總統川普7日在推特上宣布，已經下令美國國民警衛隊開始從華盛頓特區撤出。

【2】新冠肺炎死亡人數一個半月翻倍 全球逾40萬死

新冠肺炎全球大流行，從亞洲到歐美又到南美，法新社彙整數據顯示，截至格林威治標準時間7日，新冠肺炎全球死亡人數突破40萬大關，值得注意的是，全球染疫死亡人數在過去一個半月內增長了1倍。

【3】非裔男壓頸致死強震 明尼亞波利斯將解散警局

尼亞波利斯市議會9名成員7日宣布，在警方壓頸導致非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡後，打算停供資金，並解散市警局。

【4】美共和黨前國務卿公開挺民主黨拜登選總統

曾任美國參謀首長聯席會議主席，並在小布希政府擔任國務卿的鮑威爾，7日公開支持民主黨前副總統拜登角逐白宮，成為第一位表態挺川普競爭對手的重要共和黨人士。

【5】倫敦示威釀重大意外 女警遭馬拋飛重摔在地 肺臟破裂

美國非裔男之死的抗爭運動蔓延全世界，6日晚間倫敦的示威活動爆發嚴重意外，抗議人士驚嚇到馬匹，導致女警遭馬匹拋飛後重摔在地，肺臟破裂、鎖骨斷裂、肋骨碎裂。

(中時電子報)