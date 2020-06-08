受外盤積極影響，大陸A股三大指數8日高開，觀察盤面整體，市場多數板塊個股飄紅。午盤指數經過短暫下挫後維持震盪，創指下挫，滬指回吐漲幅。盤面上，板塊分化愈發明顯，截至中午之前，滬指報2939.13點、漲0.28％；深成指報11233.77點、漲0.48％；創指報2157.15點、跌0.43％。

具體從盤面各領域來看，包含像是MINI LED、兩桶油、礦業等板塊的漲幅都位列榜單前列，另外京東方A強勢漲停，帶領LED板塊領證A股，油服板塊大幅走強，白酒股表現可圈可點，消費電子板塊表現也亮眼。

根據新浪財經報導，另一方面，地攤經濟迎來大幅回檔，相關概念均大幅走弱，同時零售、通信板塊跌幅榜前列。

另在消息面方面，大陸國家發改委副主任林念修表示，海南自由貿易港與香港的地位不同，重點發展的產業也不同，互補大於競爭，不會對香港造成衝擊。下一步，在建設自貿港的過程中，將加強與粵港澳大灣區的聯動發展。

(旺報 )