自救會長黃謙祺說，他們只是卑微地想要一條消防車與救護車可以通行的道路，希望公所可以鐵腕執法，還給住戶一條安全無虞的馬路。(吳建輝攝)

自救會總幹事蘇進財甚至只搭鐵皮屋居住，要等道路開闢後，他才要蓋房子。(吳建輝攝)

北斗鎮公所回應，，待相關單位翻閱查證後，公所必定會依法行政，也希望鎮民能理性溝通，共同協助鎮政發展，創造三贏。(吳建輝攝)

今天上午彰化縣北斗鎮中華路148巷口，聚集許多拿著白布條抗議的民眾，指控雯雯長期占用北斗鎮公所公用道路、阻礙道路開闢，要求北斗鎮公所鐵腕執法，而被指控占用道路的「雯雯體育用品社」則表示，建物及土地都為私有，沒有佔用問題，不會拆除。

北斗鎮中華路148巷是中華路直通地政路的巷道，位在中華路、宮後街、地政路及光復路間，早在2011年文化局整建北斗保甲事務所時，就調查附近單元十字型計畫道路改造的計畫，巷內96％住戶都連署同意捐出私有地，來開闢道路，但有部分住戶不肯導致計畫停擺。

自救會長黃謙祺表示，我們148巷內11戶有10戶組成自救會，雯雯確實就是占用公所土地，這樣開店營利賺錢，然後阻礙道路開闢，他們只是卑微地想要一條消防車與救護車可以通行的道路，希望公所可以鐵腕執法，還給住戶一條安全無虞的馬路。

黃謙祺說，所有的住戶都願意無償捐出土地來開闢馬路，也願意捐出被劃設為都市計會的私有地，讓巷子變寬，為了配合開闢計畫同意書早就簽好了，自救會總幹事蘇進財甚至只搭鐵皮屋居住，要等道路開闢後，他才要蓋房子。

而雯雯體育用品社則回應，表示他們在這裡生活數十年，從未收到政府徵收道路用地的相關公文，絕無占用土地與建物，都是合法的私人財產，認為有些人與建設公司講好要推動建案，他們是絕不同意，也不會拆除。

北斗鎮公所回應，調閱相關地籍圖後，確認開闢中華路時有徵收部分道路用地，而自救會目前所呈報檢附的資料，待相關單位翻閱查證後，公所必定會依法行政，也希望鎮民能理性溝通，共同協助鎮政發展，創造三贏。

(中時 )