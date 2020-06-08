大陸國新辦8日就《海南自由貿易港建設總體方案》有關情況舉行發布會。大陸國家發改委副主任林念修表示，海南自由貿易港與香港的地位不同，重點發展的產業也不同，互補大於競爭，不會對香港造成衝擊，下一步，在建設自貿港的過程中，將加強與粵港澳大灣區的聯動發展。

《中國網》報導，林念修表示，香港、新加坡和杜拜是目前國際上高水準自由貿易港的典型代表，他們的建設模式、政策制度都各有特點。大家都知道，香港是重要的國際金融中心、航運中心和貿易中心，被眾多的國際機構評選為全球最自由的經濟體和最具競爭力的地區之一。

林念修指出，在海南建設自由貿易港，既要學習借鑒國際上知名的自由貿易港的先進經驗，對接國際高標準的經貿規則，探索具有國際競爭力的開放制度體系。同時，更要充分發揮海南自然資源豐富、地理位置獨特以及背靠超大規模大陸市場和腹地經濟的優勢，重點突出貿易和投資自由便利，聚焦發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，加快培育具有海南特色的合作競爭新優勢，為全球自由貿易港發展注入新的活力。

從這個意義來講，海南自由貿易港與香港的定位不同，重點發展產業也不同，應該說互補大於競爭，不會對香港造成衝擊。下一步，在海南建設自由貿易港進程中，大陸將進一步加強與粵港澳大灣區的聯動發展，積極開展務實有效的合作，保障香港的長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

(旺報 )