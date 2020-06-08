悠遊卡公司獲得Sony Interactive Entertainment Taiwan(SIET)授權製作、以DUALSHOCK 4無線控制器(簡稱「DS4」)為造型所設計的悠遊卡(以下簡稱「DS4造型悠遊卡」，或PS4手把悠遊卡)，今日11點起開放「不限量預購」，但是卻有不少粉絲打算前往街邊便利商店或是在網購平台輕鬆買，卻發現根本不是這麼一回事！也有成功預購者，自網路論壇上曬出自己的成績單，不過出貨時間竟要等到 2021 年，可說是考驗真粉絲的一戰！

根據悠遊卡公司說法，PS4手把悠遊卡採「限時不限量」並依照「預購總數」進行增產的方式於6月8日(一)上午11時起限時三天再度開放預購。「7-Eleven」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」及「PChome」、「MoMo購物網」等六大指定通路都可預購。但是今日 11 點起，不僅兩大大商平台都出現超難預購、瞬間完售的情況。讓消費者對於「不限量預購」的說法感到傻眼。但就在網上一波哀號聲、抱怨聲四起時，也有幸運網友曬出成功下單的截圖，但是竟要等到 2021 年 5 月 29 日，彷彿是在集資，根本不是在預購。

有 PTT 網友成功預購PS4手把造型悠遊卡，但竟然要等近一年才能拿到。(悠遊卡公司提供、翻攝PTT)

悠遊卡公司推出的 PS4 手把造型悠遊卡，起先首批在 2 月底開放預購，僅有 300 個數量超級稀少。為滿足消費者需求，悠遊卡公司在 5 月 28 日再度宣布6月3日至6月9日期間開放限量預購，結果再度秒殺，相當難搶，並在網購平台出現有黃牛加價銷售的情況，甚至超越一台 PS4 遊戲主機的價格，非常誇張。

PTT 網友好奇是否有人成功在今日預購到 PS4 手把造型悠遊卡。(翻攝PTT)

或是為杜絕黃牛，再加上期待滿足消費者的期望，悠遊卡公司第三度提供PS4手把造型悠遊卡預購，採取「不限量」方式，並從今日11點起跑。但是在多個通路都相當難購買，到底是有沒有「限量」，等待悠遊卡公司出面說明。而這一波瘋搶造型悠遊卡的風潮，也在PPT上引發網友討論。有網友理性分析，造型悠遊卡比較難感應成功，也無法跟信用卡連動來自動加值，也沒有類似 Samsung Pay悠遊卡可連結帳戶儲值的功能，紀念性質還是比較高。由此來看，PS4不愧是本世代史上最暢銷的遊戲主機之一，對於粉絲的吸引力相當強大！

(科技)