中市尚有8萬多盞傳統路燈未汰換成LED燈，市議員張玉嬿、王立任8日質詢直批六都吊車尾，要求市府藉5G商用來臨，加速招商建置智慧路燈，成為廠商附掛「共桿共箱」的小型基地台，增加市庫收入，作為智慧城市的骨幹，並提出管理規範以因應5G新時代。

張玉嬿、王立任表示，全市LED 路燈約有12萬盞、約 60％，其他傳統鈉燈等約8萬盞，相較於新北、台北、桃園、高雄都已全面建置LED路燈，甚至是智能路燈，台中在LED路燈建置是六都吊車尾，盧秀燕團隊老是慢半拍!

張玉嬿說，台灣即將進入5G商用時代，未來智慧路燈不只有照亮街道的功能，遍布全市的路燈將是發展智慧城市的基礎，是佈建智慧感測器和無線技術的最佳選擇，將成為廠商「共桿共箱」、普及網路服務的小型基地台。

張玉嬿指出，5G感測器附掛智慧路燈，也能收費增加市庫收入，要求市府以路燈節能為出發點，透過路燈汰換、光纖到宅( FTTH )系統及感測器等設施建置，進行民間招商汰換8萬多盞傳統路燈，節能減碳，加速推動5G智慧城市進程。

王立任表示，因陸續接到民眾陳情路燈壞掉或是哪裡需要增設，希望台中市的路燈可以提升為智慧路燈，節省修補次數及反映時間，結合新的5G科技超前佈署，在六都中後發先至，成為全台智慧路燈的領頭羊。

張玉嬿、王立任強調，5G基礎建設必須仰賴電線桿、路燈、交通號誌等遍佈城市的公共設施，其中路燈密度最高也最被看好，建設局是路燈主管單位，應儘早訂出一套智慧路燈5G基地台的管理規範和通用規格，因應5G新時代。

(中時 )