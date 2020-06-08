大陸證監會5日公開郎酒股份招股說明書，擬赴深交所發行不超過7000萬股，擬募集資金約82.42億元（人民幣，下同），發行之前實控人汪俊林合計持股76.70％。業內人士指出，按照目前白酒行業估值水準，郎酒股份如成功A股上市，汪俊林身價有望超過500億元，成為大陸酒業首富。

郎酒與大陸酒王茅台「同飲一江水」，位於四川古藺二郎鎮，與貴州茅台同處大陸醬香白酒黃金產地赤水河畔的郎酒，是僅次於貴州茅台的第二大醬香酒品牌，旗下產品覆蓋濃香型、醬香型、兼香型。醬香型產品

根據大陸《投資快報》報導，郎酒股份此次募集資金主要用於產能建設、數位化營運、企業技術中心建設等項目。其中醬香型白酒產能建設計畫投資總額約50億元，具體建設內容包括二郎基地技改、吳家溝基地技改（二期）、盤龍灣基地技改（二期）、天寶峰包裝倉儲中心等。

業內人士指出，郎酒股價2019年營業收入和淨利潤分別為83.48億元和24.44億元，按照白酒行業目前約30倍本益比的話，郎酒股份估值超過730億元，汪俊林持股的估值超過500億元，成為大陸酒業首富。

(旺報 )