國際廢鋼原料價格續揚，澳洲鐵礦砂站穩100美元，上周鋼筋買氣逐步回溫，鋼筋大廠豐興(2015)今日開出高盤，廢鋼、鋼筋均調升每公噸300元；為先前連續5周平盤後進一步向上。

回顧上周，國際廢鋼原料價格續漲，國內廢鋼價格呈現盤堅格局；豐興開出盤價為全面平盤，廢鋼收購價再度開平盤，鋼筋及型鋼產品價格也仍為平盤。

隨著國際廢鋼原料價格持續上漲，國內鋼筋市場買氣回溫，豐興本周盤價轉開高盤；豐興除了廢鋼收購價漲300元，鋼筋價格也漲300元，廢鋼每公噸收購牌價上升為7300元；鋼筋每公噸牌價上漲至1.49萬元，型鋼本周則持平，每公噸牌價維持1.96萬元。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼每公噸續漲2美元至244美元；美國貨櫃廢鋼報價再升5美元至每噸235美元。澳洲鐵礦砂由每噸100.9美元微漲到100.95美元。

此外，豐興自結5月稅前淨利2.43億元，月減約4.55%，但年增率達31.76%；前5月自結稅前盈餘11.36億元，比去年同期的11.92億元小減4.67%，年減幅度持續收斂；前5月自結每股稅前盈餘約1.95元。

(時報資訊)