美國五月非農就業增加，以及失業率數據為13.3%，優於預期的19.8%，顯示美國經濟正走在復甦道路，週五美股三大指數皆揚升超過2%。

周一日經225指數受激勵高開228點，晨收漲212點或+0.93%，為23075.7點，來到近三個半月的新高。東證一部指數漲9.6點或+0.59%，為1622.1點，有四分之三的分類指數上揚，市場顯然沒有理會今日稍早日本央行公布的第一季GDP的萎縮數據。

日圓續走弱，一美元兌109.47日圓，刺激出口導向汽車製造商，日產汽車上午漲5.9%，馬自達漲4.5%。

美國長期國債收益率在周五的上揚，推進第一生命控股上午漲6.2%，三菱日聯金融漲4.2%。

上周六石油生產與輸出國家組織同意石油減產延至七月底，日本最大的石油勘探公司帝石(Ipex)上漲4.3%，日本石油開發漲2.7%。石油批發商JXTG控股漲2.7%，出光興產/昭和殼牌上漲2.6%。

(時報資訊)