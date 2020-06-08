先前受到華為禁令影響，部分外資有一波的台積電(2330)調降目標價或是下修業績潮；但一家亞系外資改口，指台積電可由其他客戶包括聯發科、高通和蘋果彌補華為旗下海思半導體相關營收，將台積電目標價升到315元。

亞系外資發布研究報告表示，美國擴大圍堵華為及旗下海思半導體，影響台積電的高效能運算產品營收，但對於智慧型手機系統單晶片營收的影響趨近零。目前看來台積電營收回補的速度比預期快，包括聯發科、高通、超微（AMD）與蘋果都已預訂台積公司7奈米產能。

另一方面，亞系外資觀察，華為面臨貿易禁令，其他智慧型手機品牌都認為可以趁機提高市占，因此普遍增加對聯發科、高通和台積電的下單，可能出現超額下單的風險，到了明年上半年恐面臨庫存修正。

亞系外資認為，台積電雖損失與海思半導體相關營收，仍可由其他客戶包括聯發科、高通和蘋果加速彌補，但須留意超額下單及庫存風險，維持台積電優於大盤評等，目標價從296元調高到315元。

亞系外資預估台積電2020年營收將年增14%。由於台積電約8%至10%營收來自華為的高效能運算產品，尚未確定在明年下半年之前順利回補，預估台積電2021年營收將年增5%。考量多空因素後，亞系外資將台積電2020年每股盈餘預估值調高11%至15.58元，將2021年、2022年每股盈餘預估值下修5%、4%至16.49元、20.43元。

台積電美國存託憑證（ADR）上周五續漲逾1.6%，台積電今早盤股價同步攀高，開盤跳空開漲4.5元達316元，市值重新站回8兆元，盤中股價漲到319元，股價成功回補3月9日的大跳空缺口，並蓄勢挑戰3月6日的高點320.5元。上周，外資翻多台積電，單周買超62550張，持股比率上升至75.73%。

(時報資訊)