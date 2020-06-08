新冠肺炎疫情影響，卜蜂(1215)首季獲利不如去年同期，董事長鄭武樾表示，疫情趨緩後人潮漸漸湧出，營運已過首季的低潮谷底，5月已見恢復，單月比去年好，現在營收與獲利都已回到成長軌道，對於全年抱持營運審慎樂觀的態度。

疫情大大改變市場的行銷通路，網路通路快速崛起，鄭武樾說，因應市場改變，公司經營策略彈性調整得宜，即時品的銷售成績出色，帶動業績的成長。他說，疫情剛爆發時對各行產衝擊十分的大，無論是餐飲或旅遊等等都受影響，使得食品銷售無力、不振，主要是售價太差影響獲利，但疫情漸緩和後，4月以後獲利反而比去年好，營運現在已重返正常，回到年增軌道。

首季的雞價與豬價表現都不好，原因有很多，包括工人得病，工廠需要停工，市場需求疲軟，豬跟雞都長得很大，部分豬隻還要安樂死；另外，因為停課，部分牛奶供應給小學生很多都倒掉。鄭武樾說，現在市場回溫，預期解封後，豬價到中秋都沒問題，年底前都可以70元以上。

(時報資訊)