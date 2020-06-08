八德警分局今由副分局長李維振代表桃園市政府警察局，親自到銀行表揚銀行成功阻詐有功人員。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

中國信託銀行八德分行成功阻止2起詐騙案、共160萬元，包括其中一起婦人要匯款到泰國買房地產的詐騙案，八德警分局8日前往表揚，受獎銀行代表經理林珮瑜感嘆詐騙手法不斷推陳出新，說辭更是天花亂墜，唯有「雞婆一點」，細心觀察、適時關心，讓人民的血汗錢不會被歹徒用詐術騙走。

中國信託銀行八德分行於108年7月及今年4月，分別成功攔阻民眾遭詐騙100萬及6萬元，總計攔阻金額高達160萬元，八德警分局今由副分局長李維振代表桃園市政府警察局，親自到銀行表揚銀行成功阻詐有功人員，也感謝行員與警方一起為轄區治安努力。

受獎銀行代表、經理林珮瑜表示，目前詐騙手法真的是花招百出，能盡一己之力幫忙攔阻民眾被害，在工作上會有成就感，民眾賺的錢都是辛苦錢，不希望被詐騙集團白白騙走。她回憶去年7月初，有一位李姓婦人至銀行匯款100萬元，要匯到朋友指定的泰國帳戶投買房地產，接待的甘婷婷聽到李婦要匯款大筆金額至海外帳戶，立即上前關懷並通報警方到場處理，經警方和行員合力勸說後，李婦才打消匯款的念頭。

今年4月底也有一位陳姓女子，因網路交友至銀行櫃檯欲匯款美金2萬元（約新台幣60萬元）至網友指定帳戶，甘婷婷一聽警覺是假交友詐騙手法，立即電話聯繫警方到場，最後也成功和警方一起阻詐成功。

八德警方表示，警察工作需要民間共同協助，金融機構從業人員適時反應通報，警力即時到場合力勸阻，共同發揮保護民眾財產的力量，也持續呼籲民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要保持冷靜、小心查證、馬上撥打165反詐騙諮詢，另外民眾如知疑有犯罪不法情事，請務必一定要即刻通知警方，由警方到場處理、了解並深入偵辦，共同創造美好安康的治安環境。

(中時 )