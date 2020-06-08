暑假將屆，台中市第二分局日前掃蕩毒品，破獲轄區共1975包毒咖啡包，重達13公斤；民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮8日頒發獎金獎金36000元慰勉，感謝警方在暑假前有效防制毒品流入市場，讓青少年免於毒品危害。

民進黨立委莊競程表示，包括搶劫、強盜等重大刑案，每次都和毒品脫離不了關係，毒品咖啡包在校園、夜店流行，毒害年輕人、學生，放暑假前，檢方指揮警方及時查獲毒咖啡包，在暑假前有效防制毒品流入市場，將要求警政署持續強化掃蕩，阻斷毒品進入校園，維護青少年身心健康。

民進黨市議員曾朝榮指出，毒品斷送青少年前途，警方除了加強反毒宣導，並臨檢青少年易聚集場所，阻斷毒品供給鏈，防制毒品進入校園，讓毒品無所遁形。

曾朝榮建議警方，反毒宣導可運用3D電影、遙控互動遊戲及演講啟發，引導學生做出正確的選擇，加深對毒品的認識，讓孩子們知道如何拒絕毒品，不讓悲劇再上演。

台中市第二分局長蔡元戎呼籲，新興毒品猖獗，青少年要勇敢拒絕，交友務必慎選對象，家長也應多關心子女交友及生活狀況，以避免青少年誤入歧途，警方將更強化各項查緝毒品作為，避免青少年染毒危害。

(中時 )