眾所矚目的大甲鎮瀾宮遶境活動，本周四起駕。衛福部長陳時中說，遶境活動沒有特別限制，但要遵守防疫守則，內政部規劃區域性1000人為原則，大甲鎮瀾宮有宣布，會再看他們計畫怎樣。外界關心，指揮官是否參加？陳時中說，還不知道，會去了解，不過，周四前的行程已經排得滿滿，會再看看。

由於高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，「下個跌落神壇」的人會是誰？時事評論員楊實秋點名陳時中、侯友宜、柯文哲3人，陳時中說，人生有起有落，要看最後能替社會做什麼事情，而不是看過程。

(中時 )