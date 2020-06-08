周四去大甲鎮瀾宮遶境？陳時中回應了 12:212020/06/08 中時 潘千詩 、 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中(前排左二)說，遶境活動沒有特別限制，但要遵守防疫守則。圖為陳時中、交通部長林佳龍(前排右二)與各旅行業界代表一同宣傳安心旅遊方案。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 眾所矚目的大甲鎮瀾宮遶境活動，本周四起駕。衛福部長陳時中說，遶境活動沒有特別限制，但要遵守防疫守則，內政部規劃區域性1000人為原則，大甲鎮瀾宮有宣布，會再看他們計畫怎樣。外界關心，指揮官是否參加？陳時中說，還不知道，會去了解，不過，周四前的行程已經排得滿滿，會再看看。 由於高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，「下個跌落神壇」的人會是誰？時事評論員楊實秋點名陳時中、侯友宜、柯文哲3人，陳時中說，人生有起有落，要看最後能替社會做什麼事情，而不是看過程。 (中時 ) #陳時中 #大甲鎮瀾宮 #遶境活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 南山股東會 發四大聲明 04:102020/06/04 金融．稅務 《其他股》裕國董座突換人 經營權之爭股東會拭目以待 10:512020/06/05 財經 《科技》Touch Taiwan智慧顯示展覽會 調至明年4月舉行 11:252020/06/05 財經 中職》味全龍續辦測試會！想進職棒先過這關 11:472020/06/05 體育 歐陽娜娜演奏會肩帶滑落 紅色禮服竟變「爆乳裝」 15:412020/06/05 娛樂 羅智強聲援陳佩琪 酸陳時中「防疫優等生，法律不及格」 16:592020/06/05 政治 歐盟研擬 擴大外資審查範圍 04:102020/06/06 國際大事 阿中部長登太平雲梯 遭密醫衝出來陳情 10:592020/06/06 生活 超級股東會周 七大咖對Q3展望 牽動台股 04:102020/06/08 財經要聞 高雄會展全年使用率 六年來最慘 04:102020/06/08 產業．科技 生活熱門新聞 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 唐綺陽揭6月業力大爆發 驚吐詭譎翻轉慘了... - 生活 好市多半熟麵包被婆婆拿去... 竟比烤箱烤得好吃 - 生活 罷韓之後會「烽火連天」？人渣文本：暐瀚多慮了 - 生活 劇烈天氣又來了 鄭明典：午後對流明顯發展 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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