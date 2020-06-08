圍繞著「小皇帝」詹姆斯、「飛人」喬丹與「小飛俠」布萊恩是誰比較強的話題從未停過，不過詹皇的前騎士隊友祖魯古登，卻在近日受訪時提出新觀點，他認為詹皇比起喬丹、布萊恩還要強大的原因，是詹皇從未被「禪師」菲爾傑克生帶過。

「在詹姆斯、喬丹與布萊恩的討論當中，我們一直忽略掉一個重大變數，這個變數非常重要，那就是菲爾傑克生，」祖魯古登表示，「我想要說的是，假如你把菲爾傑克生從喬丹與布萊恩的生涯當中排除，你認為他們能拿幾次冠軍呢？」

事實上祖魯古登的這種觀點，可從歷史當中清楚看出，喬丹生涯6次總冠軍與布萊恩生涯5次總冠軍，都是待在菲爾傑克生麾下拿到，反觀詹姆斯生涯的3次總冠軍，分別在熱火總教練史波斯查，以及前騎士總教練泰隆盧執教之下拿到。

「詹姆斯最獨一無二的地方就是，他沒有菲爾傑克生，他一直待在不同教練、不同球隊與不同體系，」祖魯古登表示，「我認為詹皇跟喬丹、布萊恩最大的不同在於，喬丹與布萊恩生涯大部分時間都跟菲爾傑克生共事，他們成功大部分是靠禪師。」

所以重新開打的本季，對於詹姆斯來說，將是一個重大的轉折點，祖魯古登說：「詹姆斯要告訴大家，他不僅能在兩支球隊奪冠，還要代表湖人拿下總冠軍，不管教練是誰，不管他的隊友有誰，他都可以拿下總冠軍，這就是詹皇最大的不同。」

(中時 )