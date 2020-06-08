台中市議會8日進行都發建設水利業務質詢，台中市議員施志昌、林祈烽呼籲台中市市府關於全市公用地通盤檢討應儘速通過。施志昌表示，如甲安埔地區，過去幾十年來，當地鄉鎮長劃定了很多公共用地，但縣府又沒有能力徵收，而擁有產權的民眾又沒辦法處理，進而成為了臺中都市發展的毒瘤！

施志昌表示，目前台中市政府送去內政部審查的公用地通盤檢討計畫共分九大區，而甲安埔就有五項計畫，分別是大甲、大安、外埔、日南都市計畫四項都市計畫以及鐵砧山風景區計畫。

施志昌說，甲安埔地區這五項計畫目前的進度如何？甲安埔幾十年來，許多私人用地被劃定為公共用地，包含教育用地、市場用地、公園用地等等，這些過去鄉鎮長劃定這些土地用途後，卻又沒有能力徵收，倒是甲安埔三、四十年來的發展受到阻礙！

中市都發局長黃文彬表示，今年一月已經送內政部審查，而今年三月時內政部就開過專案小組會議，也請各縣市政府修正。甲安埔地區相關的計畫，預計在六月底之前就會修正完再送內政部審查。

施志昌表示，除了審查的期程之外，關於通盤檢討之後，民眾能直接使用這些土地嗎？還是有其他的計畫？在哪些條件之下可以直接解編？哪些條件之下需要先做跨地重劃？

黃文彬說，通盤檢討之後，針對不同用地基本上有通案性原則，如用地為公有或私有的就有不同，原已經開闢公用設施與未開闢也會不同。而私有的部分，會因為土地大小的不同，進行單一區塊的開發或是跨區開發，大於一公頃的土地做細部計畫的開發，小於一公頃的因為土地較小，必須進行跨區市地重劃整體開發。

施志昌強調，希望都發局能盡快推動通盤檢討的進程，目前即使經過內政部審查後，臺中市政府還是必須針對不同區域間之後土地的利用提出整體重劃的規劃，而因為土地大小，還必須進行跨區開發，其實民眾都看不懂。但由於受限的民眾已經等了幾十年，希望都發局能夠好好的與地方民眾溝通，以免在往後坐公辦重劃的過程中衍生出更多爭議！

(中時 )