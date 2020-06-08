高雄市議員黃捷哭紅雙眼、泣不成聲。（袁庭堯攝）

靈堂外也有許多支持者前來獻花，對許崑源表達深深敬意。（袁庭堯攝）

高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，8日靈堂布置完畢，開放各界親友前往弔念，時代力量高雄市議員黃捷上午也到景行廳弔念許崑源，卻在進入靈堂前遭一旁的民眾嗆聲，10多分鐘後更是哭著走出靈堂，但她並沒有說明為何而哭。

黃捷於上午9時50分左右抵達市立殯儀館，要進入靈堂前，1位年邁老奶奶似乎對黃捷相當不滿，對她怒嗆「黃捷你來幹什麼？」，並上前作勢要向黃捷動手，但被一旁人員攔下，並安撫老奶奶情緒，黃捷見狀只有點頭示意，並無做出任何回應。

黃捷進入靈堂弔念15分鐘後，哭紅雙眼走出景行廳，啜泣聲不斷，對於媒體追問是否因為被責罵而哭？還是因為議長辭世而哭？黃捷均是搖頭回應，並沒有做出任何解釋，隨後快步離去。

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(中時 )