台中市議員李中今天於都發局業務，攸關台中的城市發展方向與建設速度透過業務質詢，細數他近期發現的諸多缺失，要求該局務必要牢記「簡政便民」與「地盡其利」，不要越搞越繁雜、讓民眾叫苦連天。

都發局表示，市府訂定「台中市都市危險及老舊建築物加速重建地價稅及房屋稅減免辦法」草案，未限制自用住宅才適用減免規定，稅捐減免適用身份規定內容與中央都市危險及老舊建築物加速重建條例一致。

李中指出，市政府送議會審核通過的自治條例，若中央相關部會對內容或文字有修改，依議會決議要送回法規委員會重新審議；但去年議會通過的「都市計畫法臺中市施行自治條例」在送中央核定的過程中，都發局卻未經議會授權逕自提出自己的版本與中央協商，這些舉措根本是不尊重議會。

李中說，依照地方制度法第十八條，都市計畫是地方的權限，如果都發局在和中央的互動過程中，發現中央有逾越權限的不合理要求，可以不接受或者拿回來議會討論，而不是想要委曲求全，提出類似建蔽率減半等自我閹割的內容，有些修改幾乎是等於作廢該條文，如果中央太超過，必要時發動打憲法官司做憲法解釋都可以。

李中表示，都發局的作業流程比起過去更加曠日廢時，許多執照的審查，不僅要經過都審大會，前面還要先經過幹事會議，後面還有小組會議，整個時程反覆延宕，中間有點不同意見，動不動就送中央解釋法令，不僅讓申辦者受苦、連別的縣市也連帶遭殃、叫苦連天。

李中請都發局長謹記，盧秀燕市長是找他來幫忙、不是要來得罪人的，不要一句「尊重主辦」就讓過去許多好不容易經過長時間磨合建立的慣例毀於一旦，這會變成「惡兵領導總司令」，要有成本觀念、要「簡政便民」。

李中指出，都發局的某些官員官威甚大，譬如「得」在法規條文中念的音是「ㄉㄜˊ」，但某官員卻認為要念「ㄉㄟˇ」，說等同於「應」，這讓許多有選擇餘地的條文，一下子變成一定要做；又譬如經發局工業科在聯合稽查一位民眾在自家做碗糕時，已認定該處所「未達工廠登記規模，免辦工廠登記」，都發局卻自行認定為「違章工廠」且要民眾繳交六萬元罰款，這些作為不僅擾民且影響民眾權益，市府要體諒百姓生活不易，不要讓法令變得如此冷酷無情。

李中說，臺中市的舊市區因為都更不易，所以在中央制訂「都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）」後，民眾申請踴躍，但地方稅務局卻在制訂獎勵辦法時，自己加入限定三百平方公尺的條件，讓受惠者的比例降低。都發局身為主管局，應該要對此提出意見，不要讓惡法降低民眾的申請意願，限制了舊城區更新的速度。

李中強調，台中市的都市計畫已經有針對各個地區做出不同的規劃，但干城重劃區的秀泰廣場卻開了一個惡例，這塊土地的容積率是680％，原先規劃可以蓋樓高145公尺的百貨公司、辦公室、購物中心，但因為廠商只有50年的地上使用權，結果他們的心態就以短期營運為主，只蓋了32公尺高的建築體，大幅浪費絕大多數的容積，也違背了當初的都市計畫方向，這是市民的損失。

地稅局指出，台中市只要符合要件的重建案都可享有容積獎勵、放寬建蔽率及高度管制，市府基於財政考量，訂定基地300平方公尺作為適用租稅減免標準，以避免稅式支出過度擴張，此標準未限制所有權人，自然人與法人皆可適用。

李中建議都發局，日後要針對類似的狀況有個審查的比例建議，一定要謹記「地盡其利」的中心思想。

(中時 )