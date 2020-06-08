簡姓男子帶6歲兒到南勢溪捕魚，一沒注意，兒子失足跌落水中溺斃，遭依過失致死罪起訴。台北地院審理期間，簡男認罪，多次向孩子的媽道歉，並獲得原諒，法官因此判刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑3年。

檢警調查，簡男是遊覽車司機，獨自扶養兒子，因經濟狀況不佳，工作之餘去溪邊捕魚給家人吃，去年8月26日帶著兒子去新北市烏來區南勢溪捕魚，把兒子獨留岸邊，自己下水灑網，一回頭卻發現兒子不見，報警協尋，警消10天後才在溪中一處石縫找到遺體。

檢警更查出，2018年夏天，簡童大1歲的小姊姊也在附近水域溺斃，簡男雖然要求兒子不要靠近溪邊，但因拗不過兒子，只好帶他一起去捕魚，要兒子待岸邊不要亂跑，沒想到仍發生憾事。

法官認為，簡童年僅6歲，對危險評估能力不足，體力及平衡感也不如成人，簡男身為父親，應隨時注意兒子人身安全，卻將兒子獨留在水勢湍急、地勢崎嶇的溪谷邊，致其失足落水溺斃死亡，過失情節、所生危害均嚴重。

不過，法官考量他沒有前科，坦承犯行，案發後多次向孩子的媽致歉，孩子的媽也同意給予自新機會，且簡男自己對於喪子之痛，內心也痛苦自責，遂依過失致死罪判刑5月，易科罰金15萬元，須接受法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。

(中時 )