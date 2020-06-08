美股上周五急升，帶動香港恒生指數8日跟進上揚開高。恒指8日早盤曾漲311點，來到25,081點高位。惟之後漲勢減緩，截至中午收盤，恒指收報24,812點，上揚42點，25,000點再度失守；國指中午收報10,044點，跌21點。成交746億港元。

個股表現方面，港交所一度破頂逼300港元關口，最高到298.8港元，中午收報294.6港元，升0.1％。騰訊逆市跌1.1％，中午收報429.6港元；中移動跌0.6％，中午收報54.35港元。

(工商 )