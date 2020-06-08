恒指午盤微升42點 25,000點得而復失 12:412020/06/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股上周五急升，帶動香港恒生指數8日跟進上揚開高。恒指8日早盤曾漲311點，來到25,081點高位。惟之後漲勢減緩，截至中午收盤，恒指收報24,812點，上揚42點，25,000點再度失守；國指中午收報10,044點，跌21點。成交746億港元。 個股表現方面，港交所一度破頂逼300港元關口，最高到298.8港元，中午收報294.6港元，升0.1％。騰訊逆市跌1.1％，中午收報429.6港元；中移動跌0.6％，中午收報54.35港元。 (工商 ) #上揚 #收報 #港元 #中午 #恒指 也許您會感興趣 財經熱門新聞 沒華為就慘了？台積電7月恐有大事發生 - 即時 外資倒貨6千億認錯！小心台股「恐怖天花板」 - 財經 改車超過1.5萬元 要加課15％以上貨物稅 - 財經 - 工商 美國5月就業激增 華爾街多頭：大牛市來了！ - 財經 台股多頭不死？專家驚曝6月還有未爆彈 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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