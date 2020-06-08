史上端午獎最高加碼7億元，大樂透加碼1億元從明（9）日開始；另連摃多期的威力彩今（8）日頭獎上看7億元

台灣彩券端午節加碼一億元，從9日加開100組促銷獎號，台彩說，民眾購買6月9日當期開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

至於威力彩至今創下連33摃紀錄，今日晚上又即將開獎，預估本期銷售1.4億元，頭獎累積金額預估上看7億元，若能一注獨得，將會是今年威力彩最高單注獎金。根據台彩統計，威力彩最長連摃期數是出現在107年10月連47摃，當時頭獎累積到16.5億元後開出，且是一注獨得；另外，108年8月連摃46期、104年9月連摃40期；97年10月則是連摃36期，此次是第五長連摃。

(工商 )