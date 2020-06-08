又到鳳凰花開時，麋先生在YouTube頻道發起獻唱畢業歌活動，訂定了「畢業週記」主題，希望藉由網路影片傳播，散布麋式畢業祝福給畢業生們。主唱聖皓和吉他手喆安畢業自道明中學，日前母校想邀請他們回校演出，並頒發傑出校友獎，肯定他們獲金曲最佳樂團的成果，回憶在校往事，聖皓笑說：「高三一考完期末考，同學都把書本從樓上往下丟，我是整個書包直接丟下去。」難忘的是畢業當天，他和喆安睡過頭，趕到學校時畢業典禮已經結束，直呼遺憾。

麋先生自認「不是乖乖牌學生」，聖皓表示高中剛開學就被班導盯上，「他以為我們上英文課時溜去上廁所，但其實是有經過英文老師同意的。」他被貼上「壞小孩」標籤，考試成績好，卻被老師認為作弊，讓他相當沮喪，不過不服輸的他持續表現傑出，除了課業，還參加歌唱比賽得到第一名，並帶領全校同學在運動會上跳斧頭舞，讓班導刮目相看，「從此他就對我眉開眼笑了。」

鼓手逸凡從高中就立志從事音樂工作，「接觸音樂以前我就是乖乖牌，人家說什麼我就做什麼，直到開始玩音樂我才有主見。」他在熱音社負責拉贊助，沒想到卻慘被補習班羞辱，他拿著傳單和海報在大熱天跑了3、4家補習班，卻被酸「不在我們這補習怎麼敢來要錢」、「不念書玩這種倒很行」，讓他十分喪氣，幸好逸凡繼續堅持夢想，如今回頭看，覺得「現在的自己有符合當初的期望」。

麋先生畢業週記特別企劃將於13日晚間9點，直播獻唱畢業歌活動，並於14日起一連5天，於每天晚間10點首播特別錄製的給畢業生祝福影片，並翻唱應屆原創的畢業歌曲，更多麋先生消息及畢業歌徵選細節，可以上麋先生官方臉書： https://www.facebook.com/MixerMiSir。

麋先生左起喆安、聖皓、以諾、小B、逸凡。(相信音樂提供)

麋先生左起以諾、喆安、聖皓、小B、逸凡。(相信音樂提供)

(中時 )