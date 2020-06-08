大陸在香港建立國家安全法律制度，日本沒有參加美、英等嚴厲批評大陸的聯合聲明。日本官房長官菅義偉8日在記者會上重申，日本深表憂慮，但他也強調，日本的對應得到相關國家的肯定。
大陸5月時召開全國人民代表大會，會上決定在香港建立可取締反政府運動的國家安全法律制度，其後美國、英國、澳洲、加拿大4國都發表了「深刻擔憂」等的聯合聲明。
菅義偉8日在記者會上被問及，「日本政府拒絕參加聯合聲明是事實嗎？」，他表示，「我國較其他相關國家更早地，隨即表示『深表憂慮』，且已透過高層級將此強烈立場向中方傳達，也向國際社會明確地發出訊息」。
此外，「美、加等相關國家，在香港局勢上，對我國的對應也給予評價，完全沒有如報導所說的『傳出失望的聲音』之事。」
菅義偉還表示，「與共享基本價值及想法的Ｇ7(七大主要工業國）等相關國家緊密合作很重要，今後將持續、適切地發出訊息。」
(中時電子報)
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