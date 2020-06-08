國民黨副祕書長李彥秀。（黃福其攝）

國民黨文傳會主委王育敏。（黃福其攝）

高雄市長韓國瑜罷免投票後第一個上班日，國民黨氣壓低迷，就傳出有人要來抗議，但虛驚一場。另傳出國民黨打算在高雄市長補選前，週週南下高雄開中常會，且不排除國民黨主席江啟臣親自上陣參選；對此，國民黨副祕書長李彥秀受訪表示，那是媒體寫的，並不在黨內會議中討論範圍中，目前內部還在討論，也會與韓國瑜討論，各式各樣的方案都在討論當中。

至於會不會提出罷免無效之訴，以爭取補選的時間？文傳會主委王育敏受訪時說，韓才有權利提訴訟，但罷免案剛結束，應給韓一點時間思考、沈澱，他是當事人，國民黨都尊重韓的意願。

今天是國民黨高雄市長韓國瑜遭罷免後第一個工作天，國民黨中央黨部上下彌漫一股低氣壓，由於治安單位獲報有人要到中央黨部抗議「挺韓不力」，黨部一早就架好圍籬阻隔，但至中午並無人前來抗議；不過黨主席江啟臣特別邀集一、二級主管召開擴大工作會報，因應韓遭罷免後的相關情勢。

李彥秀接受媒體訪問時，談到高雄市長補選的佈局，是否傾向找高雄在地年輕的人？李說，江啟臣有指出，各式各樣的模式，各種不同層次的思考，都有在方案當中，方案至少有5個以上，但都需要做更完整的評估。她認為，國民黨在接連大敗之後，每一步都要更謹慎、做更多的討論。

媒體詢問，韓粉將發動報復性的罷免活動？王育敏說，這次罷免案中，的確有些支持韓國瑜的朋友心中有許多不平，因此自發性地發起一些罷免活動，罷免是每個公民的權利，就尊重他們的想法。

對於主席親征高雄的說法？王育敏也說，這都是傳聞，黨內目前對於各式方案與人選，都會有人提出，但由於罷免案剛過，黨中央的態度就是廣徵意見，包括策略與人選，前提是這位人選願意在高雄，能吸引年輕、中間的選民，可以讓民眾感受到國民黨願深耕在地。

(中時 )