大甲鎮瀾宮將於11日展開9天8夜媽祖遶境之旅，光田綜合醫院擔任大甲媽遶境醫護團隊數十年，骨科部醫師嚴可倫表示，由於疫情期間，民眾減少外出活動機會，若將跟隨媽祖遶境，尤其是長時間久走，建議民眾要比往年多做更多準備，包括走路時使用手杖、使用拖拉行李箱等防護措施。

嚴可倫指出，一雙好走鞋子是遶境必備的，能完整支撐雙腳的鞋子有利分擔減輕脊椎和雙腳的負荷，可添加舒適的鞋墊或是氣墊鞋增添緩衝、避震效果是不錯的選擇。出門時，如果已經很久沒運動，可在走路時使用手杖（雨傘、拐杖），分散腰椎、髖骨和膝蓋負擔。

另外，多數民眾都會背背包放盥洗衣物等等，嚴可倫建議，往年已有信眾使用拖拉的行李箱或菜籃車，可學習採用，減少身上的荷重都有助於走路不受傷。

嚴可倫說，信徒如果已經覺得疲累、雙腳痠痛、身體不適，切記不要硬撐，善用遶境接駁車休息，另外當腳、腰及身體痠痛或不便時，也要減少跪拜次數，雙手合十祈福即可，不僅有助個人健康，向媽祖祈求的誠心也不打折。

已罹患退化性關節炎的病友，一定要視個人體力跟隨遶境，並遵守醫囑預防性在出發前先吃藥，避免關節炎發作疼痛難耐。如果雙腳起水泡，務必尋求遶境隨行光田綜合醫院救護團隊協助處理治療包紮，不要輕易擠破導致感染。

嚴可倫也提醒，夏季在激烈運動或是過度運動後如果肌肉嚴重痠痛、而且持續越來越痛無好轉時，就要格外留意是不是罹患可怕的橫紋肌溶解症，再叮嚀遶境一定要視個人體力狀況適當休息，如果肌肉疼痛難忍無改善或出現深棕色尿，請立即就醫。

最後，信眾參與遶境活動務必攜帶健保卡、備用藥品、防曬的帽子、太陽眼鏡等防曬用品，隨時補充水分且多攝取蔬果，避開中午大太陽時段行走，預防中暑。

同時準備夜間保暖衣物、反光安全背心、手電筒等物品，有慢性疾病的病友務必準備好自己個人用藥，並遵循醫囑服藥。還有千萬別忘了防疫期間的口罩(記得要替換)、隨身消毒用品、自主健康管理每日量體溫、保持安全社交距離和勤洗手。

(中時 )