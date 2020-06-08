英國1對小夫妻帶孩子在海邊遊玩時，看到玩1顆被沖上岸的「奇怪大洋蔥」，還叫2個小孩一起合照，不料網友一見照片驚喊：「妳們找死啊！」

據dailymail報導，英國一對父母帶2個孩子到南威爾斯巴裡港附近海灘遊玩，看到一顆長的很像洋蔥的東西，於是叫孩子到這顆「奇怪大洋蔥」的旁邊合照，可是這個舉動，差點全家人送命。

報導中指出，媽媽凱莉「Kelly Gravell」看到小孩在大洋蔥旁邊玩得很開心，還拔掉上面的藤壺，一切看起來都很安全，事後還把小孩在洋蔥旁邊玩耍的照片，上傳到推特，沒想到有網友看後竟然留言：「那是1顆未爆彈，你們差點死了！」。

全家人返家後沒多久，在新聞上看到發現大洋蔥的那沙灘也經被封鎖，後來才驚知，兩個孩子玩了老半天的那顆「奇怪大洋蔥」，竟然是二戰時期的「未爆彈」。警方獲報後，隨即封鎖海灘引爆炸彈，夫妻事後驚魂未定表示，再也不敢讓小孩亂碰東西了。

(中時電子報)