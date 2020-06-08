台中市正副議長偕國民黨籍議員到高雄市長許崑源靈堂拈香哀悼 16:082020/06/08 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市議會前議長張清堂（左三）、現任議長張清照（左二）兩兄弟，8日上午偕同部分國民黨籍議員，專程到高雄市議長許崑源靈堂拈香，表達哀悼之意。（台中市議會提供／陳世宗台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市議會前議長張清堂、現任議長張清照兄弟兩人與副議長顏莉敏，8日上午偕同部分國民黨籍議員，專程到高雄市議長許崑源靈堂拈香，表達哀悼之意。 市議會指出，許崑源議長為人豪爽講義氣，在政壇人緣頗佳；張前議長及現任張議長得知許議長的死訊，一時之間無法置信，頓失政壇上一位好友，沈痛的心情難以言喻。 張清照除在臉書上表達哀悼之外，今天與前議長張清堂及現任副議長顏莉敏偕同部分國民黨籍議員，包括張瀞分、李中、黃仁、黃健豪、羅永珍、劉士州、沈佑蓮、李麗華等人，到高雄拈香，願許議長一路好走。 (中時 ) #許崑源 #議長 #議會 #國民黨籍議員 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 拒絕聯考的小子吳祥輝 向海派立委及綠媒豢養的主播主持人宣戰 - 政治 罷韓票衝到93萬 陳敏鳳驚爆是「她」惹怒高雄人 - 政治 富二代未婚夫新房床戰酒家女 李婉鈺當場抓包崩潰 - 娛樂 改車超過1.5萬元 要加課15％以上貨物稅 - 財經 - 工商 阿扁斷言韓國瑜下一步？網驚呼：如果成真... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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