台中市議會前議長張清堂、現任議長張清照兄弟兩人與副議長顏莉敏，8日上午偕同部分國民黨籍議員，專程到高雄市議長許崑源靈堂拈香，表達哀悼之意。

市議會指出，許崑源議長為人豪爽講義氣，在政壇人緣頗佳；張前議長及現任張議長得知許議長的死訊，一時之間無法置信，頓失政壇上一位好友，沈痛的心情難以言喻。

張清照除在臉書上表達哀悼之外，今天與前議長張清堂及現任副議長顏莉敏偕同部分國民黨籍議員，包括張瀞分、李中、黃仁、黃健豪、羅永珍、劉士州、沈佑蓮、李麗華等人，到高雄拈香，願許議長一路好走。

(中時 )