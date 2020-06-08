工研院「多功能智慧砂帶機與亮面瑕疵檢測系統」，能單站完成研磨、拋光及檢測瑕疵。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

羅浚濱／竹縣報導

智慧機器人導入視覺辨識、技能學習等尖端科技，是發展下世代智慧工廠的關鍵，工研院積極開發高階機器人技術， 研發「CPS研磨拋光智慧機器人」和「智慧砂帶機」，協助國內水五金產業快速升級，提升產質，產品快速進軍國際市場。

工研院機械所所長胡竹生表示，國內水五金產業供應全球50％以上水龍頭，每年產值約600億台幣，大部份水五金研磨製程仍使用大量人力作業，環境高溫多粉塵，員工流動率高，老師傅的研磨工藝已現技術斷層危機。

工研院為解決水五金面臨嚴重人力短缺，產能無法提升的問題，與台灣衛浴大廠和成欣業公司合作，導入虛實整合軟體、機器視覺、感測器、AI人工智慧等先進科技，開發「CPS研磨拋光智慧機器人」產線。

胡竹生說，該產線將調機時間由原本的1天縮短為1小時，並讓機器人研磨動作零死角，達到研磨覆蓋率100％，有助勞力密集產業導入智慧製造，達到快速換線，提高產能的目標。

另外，水五金產線的砂帶機，通常1台只有單一功能，僅能研磨或拋光，無法單站進行兩種作業程序， 工研院機器人團隊因此研發出「多功能智慧砂帶機與亮面瑕疵檢測系統」。

胡竹生指出，「智慧砂帶機」整合研磨、拋光、檢測的三合一多功能，而且體積更小，搭配「亮面瑕疵檢測系統」的AI人工智慧影像機器，能精準判斷水五金工件是否有瑕疵，克服過往只能人工費時費力檢查，有效提升生產品質。

(中時 )