交通部高階表示，考慮航空業生存，部內將建議深圳、廣州、重慶、青島、寧波、長沙等六航點開放客機載貨。目前我方僅允許客機飛浦東、虹橋、北京、廈門、成都五個航點，其中虹橋因陸方管制目前沒飛，但已傳出本月內會開放。

部內高階指出，建議的六個航點都是貨運需求高的航點，中國大陸各城市都已復工，貨量增長中，在客運恢復緩慢情況下，在不影響防疫情況下，希望能增加客機純載貨飛行的航點，以利改善航空業營運狀況，減少虧損。

中央疫情指揮中心在5月18日就已鬆口，表示可以考慮讓被限縮的客運航點開放純載貨，對此，長榮航表示，公司已向民航局提出申請在等候回覆，華航則表示計劃優先申請飛廣州與深圳。

據了解，稍早因為陸委會有意見，業者這項要求被擱置，陳時中表示若有適當規劃沒有反對的理由，副指揮官陳宗彥5月24日表示，兩岸客運航點還是維持五個，其他航點開放客機純載貨是可以再仔細研討盤點，但指出目前沒有收到航空公司提出的方案。

長榮航稍早表明已提出申請，案子還在民航局，公司對各航點都有興趣，華航高階則表示，公司有意願申請，不過畢竟客機載貨僅能支應變動成本、無法獲利，只是有利現金流，因此公司必須選擇最能產生現金，且虧損最小的航線來飛，而目前廣州與深圳需求高、航程短，估計是對公司最有利的選擇，其他航航點如果貨量夠，也會考慮飛行。

(工商 )