受制出貨出緩，台聚集團5月營收多處趨緩下滑狀態，僅亞聚(1308)逆勢推進，5月營收4.73億元，月增9.27％。台達化在ABS支撐下，5月營收11.38億元，小幅月減1.25％；台聚(1304) 、華夏（1305）則因PE、PVC漲勢趨緩，5月營收各為34億元、6.21億元，月減2.97％及13.54％。

亞聚去年EVA銷售量突破10萬噸，突破新高。市場推估，今年中國太陽EVA需求量約持平，不排除小幅萎縮可能：為此，亞聚將以聚焦利基應用的塗覆級EVA為推進目標。

亞聚塗覆級EVA主要以中國為市場，應用包裝禮盒、雜誌塗膜、護貝膜的應用上面，一年中國需求量約10萬噸，市場年成長率10％，主要競爭對手為韓國兩家廠商。亞聚去年塗覆級約2.3萬噸，較前年成長八成，今年銷售量以3萬噸為衝刺目標。

台聚第二季因歐、美、日新冠疫情相繼淪陷，營運受到新冠肺炎的衝擊恐較第一季更明顯，惟HDPE在防疫口罩等衛材需求增加，銷售熱度可望延續至第二季，適時減緩負向壓力。

今年大陸ABS、GPS新增產能相對有限，推估各約42萬噸、62萬噸；相對原料SM今年大陸新增555萬噸，增添價格下滑壓力，台達化將伺機提高現貨原料採購比重，預計會提高採購，力保收益能量。

華夏認為，各國經濟陸續解封，有助PVC將迎來觸底反彈。另，中美關係緊繃氛圍，對華夏旗下美國公司在美加地區的膠皮／布產品開拓，反倒增添取代既有大陸貨源有利條件，也是後續規劃加強力道推展項目。

(工商 )