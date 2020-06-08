新冠肺炎疫情趨緩，7日起全台大解封，位於台北轉運站的京站（2942）時尚廣場正值年中慶促銷，吸引人潮跟業績都有近4成的成長。而全球百貨密度最高的信義區相對亦有二成人潮回籠。

京站指出，熱門的主題餐廳、美食街都人潮爆滿，加上端午節將至，四喜肉粽備貨千顆，不到兩天豆沙粽跟鮮肉蛋黃粽即已完售，買氣驚人，六福客棧開運究好粽及立家肉粽加碼現貨，持續供貨。

全球百貨密度最高的台北信義商圈，更在國旅「代言人」陳時中踩線101（2899）觀景台帶動下，人潮與業績均較疫後平日增二成，遠百（2903)指出，本周尤其餐飲小吃更增長四成以上。遠百全台11店在解封首日，出現自農曆春節以來的逛街購物人潮高峰；遠百強調，目前疫後時代，推出卡好康檔期至7日成長即達2成以上，其中以精品、家用家電為主，餐廳小吃成長4成以上。

新光三越信義新天地延續周末假日人潮反撲較上個月成長二成以上，自六月起游離客閒逛客相對變多，消費力亦追上疫情前水平，其中主要受惠精品近期有促銷，而餐飲相對成長仍有限，主要是信義區國際觀光客、商務客受限邊境管制而使得大型商務宴客仍無法因台灣內部解封而回流。

(工商 )