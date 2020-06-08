羅浚濱／竹縣報導

台灣傳統產業普通面臨人力缺乏問題，工研院積極研發實用技術與傳產業者合作，希望導入機器人等高端科技，讓國內傳產業脫離骯髒、危險、辛苦的「3K」環境，協助水五金產業升級就是相當成功的案例。

工研院機械所所長胡竹生說，2014年機械人團隊協助水五金產業導入研磨拋光機器人的初期，令他印象最深刻的是，工廠的老師傅直言「要讓機器手臂做到像人手的研磨拋光動作很難啦！」

胡竹生解釋，主要是因水龍頭多是立體3D曲面，人工本來就很難磨，要讓機器人磨得又好又快，有很多技術面要克服，對機器人團隊真的是很大挑戰。

經團隊仔細向老師傅請教人工研磨的經驗，持續調整虛擬加工路徑，調教機器人如何從點到線、線到面，自動在水龍頭上研磨跟拋光。團隊為能做出更好的水龍頭，投入2年時間，歷經難以數計的挫敗，終在2016年成功開發「CPS研磨拋光機器人」。

胡竹生指出，工研院開發的「CPS研磨拋光機器人」和「智慧砂帶機」，至今持續從廠商的使用經驗中，導入AI人工智慧技術，精進機器人功能，除水五金產業外，也能應用在金屬製品和手工具產業，將可協助更多產業導入高端科技，脫離骯髒、危險、辛苦的「3K」環境，邁向智慧製造。

(中時 )