嘉義縣警察局水上分局中莊派出所邱姓副所長被周刊暴料，不但偷走同仁隨身碟，還涉嫌利用各種機會Ａ錢、貪小便宜。（取自邱姓副所長臉書／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警察局水上分局中莊派出所邱姓副所長被周刊暴料，不但偷走同仁隨身碟，還涉嫌利用各種機會Ａ錢、貪小便宜，水上分局澄清，當事人目前已調離原派出所，擔任非主管職務，全案還在調查中，初步查無不法狀況，周刊相關報導有誤。

邱姓副所長被暴料涉嫌拿走同仁的隨身碟、還利用訂購喪禮花柱、同仁便當的機會中飽私囊，水上分局經初步調查，認為邱員並無不法意圖，表示是其他員警使用隨身碟後放在桌上或插在電腦上未收好，為維護機關資訊安全及其他使用者權利，所長或副所長會暫時保管，後續再歸還，邱姓副所長是基於職務管理收納保管，無不法意圖。

另有關製作祭奠花柱經費使用，答應代陳姓協勤民力製作奠祭花柱並各收取3000元而未製作一事，水上分局解釋，原本中莊所、成功所各自要作花柱祭奠，因二所屬聯合執勤，為節省開支，才聯名製作1對花柱，邱副所長因一時疏忽，未幫陳姓協勤民力代訂花柱，事後也把錢歸還。

至於訂80元便當浮報100元狀況，警局指副所長向廠商訂購80元便當，廠商也開出每個80元收據，經費核支相符，並無浮報。另有關前後任所長茶葉不見等狀況，成功派出所前後任所長都說曾有茶葉不見，但不清楚是何人拿去泡，並無事證顯示是副所長竊取。

水上分局強調，報導指邱姓副所長涉及竊盜、侵占，6月2日接獲檢舉後，已由縣警局督察科進一步調查中，若確有涉及不法事證會依法嚴辦，絕不庇縱寬貸，但也請媒體能查證事實平衡報導，如報導有誤，分局也會強力捍衛機關尊嚴。

(中時 )