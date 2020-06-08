台中市議員王立任、張玉嬿8日台中市議會第3屆第3次定期會都發建設水利業務質詢中，爭取在海線及屯區增設共融公園，縮短城鄉差距，讓孩子身心健康，快樂成長。

王立任議員表示，近期非常有感的「台中美樂地」共融公園計畫常被盧秀燕市長拿來當政績，但是建設局去年推動的49座共融公園內，海線只有4座，佔全部8.1％。更有家長在議員臉書上反映海線沒有共融公園，為了要讓小孩體驗共融公園還因此舟車勞頓跑到市區或外縣市，聽到此情況實在感到非常不忍。

王立任指出，雖然建設局推動的共融公園主要重點包含： 移除老舊組合遊具、增設共融式鳥巢型鞦韆、設置磨石子溜滑梯、沙坑及輪椅盪鞦韆及無障礙坡道，等等，但反觀選區內的2座共融公園，沙鹿區三鹿公園及梧棲區情人公園看起來根本就像一般公園，缺少許多重點遊具，與其他共融公園簡直天壤之別。難不成盧市長把海線民眾當二等公民嗎？

張玉嬿說，各直轄市兒童遊戲場的規格全面在提昇中，新北有些特色公園還吸引台中的媽媽帶著孩子專程跑去玩，每到假日處處大爆滿，市府應該讓台中的公園要有適齡、挑戰性、設施多、設計多元化等特色，讓更多孩子的需求能被重視。

王立任、張玉嬿議員要求建設局先重新規劃改善沙鹿及梧棲的共融公園，另外在今年的50座共融公園內爭取在海線、屯區多蓋幾座。台中市的孩子都應該在健康、快樂的環境下長大。不應該為孩子分城鄉差距，因此應擴大共融公園建設到原縣區，讓我們的下一代幸福美滿，孩要更好。

(中時 )