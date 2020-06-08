台灣昨天開始全面大解禁，如何在未來面臨國際解封後，台灣社區持續安全，台大公衛學者建議，應學其他先進國家，實施「血清盛行率調查」，可找出抗體，評估未來解封後的群聚風險，同時建議，未來即使是同一個國家，如美國因為各州解封速度不同，造成疫情特異性大，建議未來邊境防疫即使是同一個國家也不要同一個防疫標準。

台大公衛學者今天舉辦臺大公共衛生學院抗COVID-19說明會，台大公衛學院院長詹長權表示，人體血清檢測出抗體陽性，代表曾被感染，但不一定有症狀，全球多國如美國、英國、義大利、澳大利亞等都在進行血清盛行率調查，並非診斷當前染病，而是瞭解感染總數並找出無症狀感染等，如美國大規模調查，使用去識別化血液，可了解肺炎在社區中如何傳播。

詹長權說，如今國內大規模解封，已有媽祖遶境、運動賽事將舉行，解封之後許多活動，透過血清調查，評估特定族群的感染風險，進而提升精準防疫，但此舉並非快篩、普篩，且血清調查也有侷限，包含人體恐能力不足或時間不夠產生抗體等。

而台大公衛學院副院長陳秀熙則根據美國的統計指出，目前全國確診數已經超過七百萬，但好消息是，死亡率下降中，康復率已經來到已達49％，逐漸上升，雖然疫情尚未過，但各國已經開始思考解封。然而，從伊朗以及利比亞解封後，可以看見，即是在較嚴格的國家控制下，疫情還是會捲土重來，以及日韓群聚事件還是不停發生中，顯示，解封後病毒的威脅不變。

陳秀熙指出，以美國來看，光是紐約的傳播速度以及照護能量仍維持緊繃，距離解封比起其他各州就遠遠不及。因此他建議，未來若要開放邊境，即使是同一個國家，也應該細緻的針對不同州、區有不同的管制，不要同一標準。

而解封後國內宗教大規模遶境也即將展開，陳秀熙根據國際期刊刺絡針文章指出，維持社交距離可以降低82％的感染，但這個數字必須再把大陸和非大陸分開來看，因為大陸的文革式封城可以降低到97％感染，然而非大陸的國家只有57％。

反觀台灣諸如遶境、葬禮舉辦等，很難維持社交距離，加上遶境人潮混雜不可能都是特定的人走在身邊，「不禁要問，解封後，社交距離再某些場合與大型集、必要維生工作人員如殯葬業他們要如何維持？」

因此，陳秀熙表示，疫情尚未過，但各國已經開始思考解封，血清抗體調查監測便扮演重要角色，包含了解群體免疫的能力，解封後又再度爆發群聚感染的風險等，但血清抗體須持續追蹤，了解病毒留下的抗體持續免疫力有多高。

陳秀熙還說，香港近期也拿SARS與這次肺炎病毒進行交叉研究，初步結論也得出有交叉反應但沒有保護作用，因此有再度流行爆發感染的可能性，台灣情況是否相同，也應進行相關研究。

(中時 )