近日南韓當紅女團TWICE帶著迷你9輯《MORE & MORE》回歸歌壇，不但主打歌登上排行榜，MV不到一周破7千萬觀看次數，而身為TWICE死忠粉絲的「暗黑女神」三上悠亞，馬上開練偶像新曲並拍了抖音分享，舞姿出乎意料精準，引發網路瘋傳。

三上悠亞跟子瑜不約而同選擇類似的穿搭風格，熱舞辣秀水蛇腰。(取材自SBS KPOP YT、三上悠亞抖音影片)

三上悠亞前天(6/6)在推特貼出一段影片，寫道：「好久沒跳舞了」，竟是TWICE新歌〈MORE & MORE〉的舞蹈cover影片，只見她穿著白色超短版緊身T恤，搭配寶藍色寬鬆棉褲，舞步無論拍子或是動作都精準無誤，讓粉絲看了直呼驚艷，並回想起三上悠亞原本就是女團偶像出身，「好厲害，跳得很專業」。

有趣的是，TWICE隔天上《人氣歌謠》打歌，子瑜當天的舞台裝，正好就是短版上衣搭長褲，熱情舞動露出纖細水蛇腰，跟三上悠亞的cover不謀而合，兩女神接連放電，讓粉絲一看再看，幸福感滿滿。

(中時電子報)