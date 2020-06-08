畢業季來臨，往年大專院校的大型徵才活動因疫情紛紛取消，為避免「畢業即失業」，勞動局在大解封後，本月至8月一連舉辦5場專屬青年的大型徵才活動，總計邀請167家廠商、釋出5000個以上職缺，起薪最高7萬，首場6月18日將在中壢海豐海鮮餐廳登場，迎接畢業生就業潮。

就業服務處長劉玉儀說，因疫情影響，各大專院校為配合政府的防疫政策，紛紛停辦實體大型就業博覽會，但暑假將迎來應屆畢業生的就業潮，為了協助即將畢業的職場新鮮人順利進入職場、助待業市民順利求職，就業服務處在疫情趨緩的同時，將於6月至8月一連辦理5場青年專場大型徵才活動，希望讓畢業生有更多工作機會選擇。

劉玉儀說，5場次青年專場大型徵才活動，總計邀請167家廠商共同參與，共計釋出5000個以上職缺，包含中華精測科技、科達製藥、欣興電子、宏致電子、晶碩光學、大潤發、寶雅國際等知名企業參與，現場更釋出品保專員、人資專員、採購專員、網路管理師、製程工程師、設備工程師、品保工程師、研發工程師、客服工程師等多元職缺，薪資最高可達7萬元，呼籲有興趣求職者請把握機會前往面試。

劉玉儀說，徵才現場提供求職者職涯諮商、履歷健診、創業諮詢等多項服務，協助民眾尋找職涯方向並作好求職準備。為促進求職者順利就業，活動現場提供多種方案諮詢及登記，包含桃園市推動的「桃園市青年安薪就業讚」方案，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1000元。

因中央也針對應屆畢業生推出青年就業措施，穩定就業3個月就發2萬元、持續穩定就業半年加發1萬元，每人最高補助3萬元，若是特定行業，前半年每月發5000元、半年至1年每月發6000元、1年以上到1年半每月發7000元，總計最長18個月可領10萬8000元，桃園市長鄭文燦8日也在防疫會議中指示，中央版要跟桃園版整合，應屆畢業生要轉軌至較優惠的中央版，30歲以下非應屆生則適用桃園版安薪就業讚，獎勵青年就業。

近來受疫情影響，民眾可能因此減少工時及工作機會，為降低薪資減損對生活造成影響，5場徵才現場也提供「安心即時上工」方案申請，凡於申請登記當日前1年內具有勞工保險或就業保險的投保紀錄，即可到公部門從事計時工作，每小時按基本工資158元發給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多可領1萬2640元，最長可工作6個月，穩定經濟生活。

有意尋職民眾把握應徵機會，至現場參與徵才活動。活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業服務處03-3386165，或上桃園市政府就業服務處網站 http：／／oes.tycg.gov.tw／查詢。

5場次徵才活動資訊如下：

（一）6月18日（四）10：00至14：00 海豐海鮮餐廳（桃園市中壢區文化路166號）

（二）6月19日（五）9：00至13：00 廣豐新天地（桃園市八德區介壽路一段728號）

（三）6月20日（六）10：00至15：00 尊爵飯店（桃園市桃園區莊敬路一段300號）

（四）7月22日（三）10：00至15：00 鉑宴會館（桃園市桃園區德華街128號）

（五）8月7日（五）10：00至14：00 住都大飯店（桃園市桃園區桃鶯路398號）

(中時 )