很多人買房，女主人最重視的空間，就是浴室、廚房，尤其是「浴室有沒有開窗？」更是許多人購屋決策前必定要問的關鍵問題。建築業界最重視「洗澡情趣」的大老闆，非鄉林建設集團董事長賴正鎰莫屬，他早在25年前，著手規劃設計「日月潭涵碧樓」飯店的時候，就率先把衛浴配置在視野最好的位置，大片開窗已是標準配備，擄獲不少粉絲的心。

鄉林指出，現在多數人看房買房選擇規劃設計，第一條件就是問「衛浴有沒有對外開窗？」，各家建商比的不僅是硬體配備，更重要的是「設計軟實力！」像是鄉林建設的住戶早在25年前就開始享有邊間開窗的衛浴，且大片落地窗景、享受充分採光。

此外，鄉林早在10多年前，更創先做出「當層排放」，讓上下樓層住戶免忍受別家飄來的臭氣與菸味，數十年來成為建築設計師與建商規畫的模仿對象。

鄉林表示，台灣屬於海島型氣候，除了有四～五月梅雨季，夏天還有颱風，可說是全年有雨，濕氣揮之不去讓人感到不舒服外，室內若採光不佳與通風差，還會導致細菌滋生及過敏問題，悶熱潮溼，到了冬天為了防潮，許多人家裡全天候24小時開著除濕機。

尤其遇到了連日陰雨天，家人總是抱怨主臥沒對外窗的浴室，地板很難乾，潮溼也讓人心情不美麗，有些建商設計規畫的衛浴，幾乎都擺在室內最不起眼位置，沒有開窗，頂多只有在臨工作陽台的牆面開個小窗戶，以免洗澡時「走光」，就算現在有推出「浴室暖風機」，洗澡後可讓浴室快速乾爽，但須耗時、費電，但鄉林住戶就不用忍受這種痛苦。

鄉林集團董事長賴正鎰透露，他在1996年準備要開始設計「日月潭涵碧樓」飯店，他到東南亞住過澳洲籍國際設計大師Kerry Hill設計的多家「安曼度假酒店」(Aman Resorts)，看到房間衛浴設計都在窗邊，所以就大膽決定將這種設計概念導入大樓豪宅設計，同時可解決衛浴潮濕與採光的需求，1997年推出「鄉林麗池」，剛開始規劃室內配置，即採用該創新設計。

賴正鎰表示，他在每個建案規畫設計時，都會親自參與建築設計師的規劃會議，要求設計師一定要將浴室設計在視野最好、對外開窗的位置，讓住戶享受充滿陽光、景觀、空氣流暢的衛浴空間，「減潮與採光」一次到位，洗澡和上廁所都成為至高享受。

除了通風，洗澡時還可以欣賞戶外美景，就像是在五星飯店的度假心情，回到家裡也可完全解放。不僅台灣建案，連大陸的建案，包括酒店式公寓與住宅都是這樣的規劃設計。

鄉林雖然是一家建設公司，但實際上，不只有賣房子，主要是賣「感覺」！要給消費者與住戶全新的生活體驗，那是一種不需要額外花錢採購的時尚生活方式，引導住戶感受更多生活之美，建立起生活美學的領導口碑後，許多建商近年來跟進效法，更得到廣大消費者的認同。

除了浴室之外，廚房也是水氣經常滯留的空間。因此鄉林10多年前，再度領先業界規劃「當層排氣」，讓油煙味及水氣都通過各戶自家幹管獨立快速排放出去。近年來礙於PM2.5空汙日益嚴重，6年前更陸續在部分建案增設「新風設備」的管線配置，甚至當成標準配備，讓住戶家居生活能放心自在呼吸。

「浴室永遠擺在視野最好的地方」，為了讓住戶能沐浴在大自然環境，鄉林在豪宅配置「降版浴缸」低跨設計，除方便跨入浴缸泡澡外，當人坐在深度達70公分的降板浴缸內，看著戶外大片窗景，「感覺就像在半空中洗澡」。

儘管工法困難度高與成本也增加約2成，但為了讓人不僅泡澡時全然地放鬆，搭配大面玻璃窗更能擁有絕佳的綠意觀景視野，也要克服工法難度、不惜多花錢，這就是鄉林最擅長的「引景入室」巧思，給住戶眼耳舌鼻心的五感體驗，新創設計在近10年來徹底改變多數住家衛浴設計與生活習慣。

(工商 )