台中市大甲鎮瀾宮8日宣布，大甲媽11日展開遶境之旅，備受信徒期待，但因為新冠肺炎疫情雖減緩，仍不能掉以輕心，市府表示，希望遶境活動依照中央疫情指揮中心相關的防疫規範，活動須以保障民眾安全為最高目標。

市府強調，大甲媽祖遶境，須遵守中央流行疫情指揮中心規範，執行實名制造冊、控制人數、簡化流程、戴口罩與勤洗手等，讓大甲媽遶境平安順利。

(中時 )