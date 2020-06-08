大甲鎮瀾宮遶境 中市府：活動以保障民眾安全為最高目標 13:052020/06/08 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市大甲鎮瀾宮11日將展開遶境之旅，市府表示，希望遶境活動依照中央疫情指揮中心相關的防疫規範，活動須以保障民眾安全為最高目標。（台中市府提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大甲鎮瀾宮8日宣布，大甲媽11日展開遶境之旅，備受信徒期待，但因為新冠肺炎疫情雖減緩，仍不能掉以輕心，市府表示，希望遶境活動依照中央疫情指揮中心相關的防疫規範，活動須以保障民眾安全為最高目標。 市府強調，大甲媽祖遶境，須遵守中央流行疫情指揮中心規範，執行實名制造冊、控制人數、簡化流程、戴口罩與勤洗手等，讓大甲媽遶境平安順利。 (中時 ) #大甲鎮瀾宮 #遶境 #疫情 #市府 #活動 #大甲 也許您會感興趣 生活熱門新聞 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 時事 唐綺陽揭6月業力大爆發 驚吐詭譎翻轉慘了... - 生活 罷韓之後會「烽火連天」？人渣文本：暐瀚多慮了 - 生活 好市多半熟麵包被婆婆拿去... 竟比烤箱烤得好吃 - 時事 不想得癌症？醫：3關鍵避免變易癌體質 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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