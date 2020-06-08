政府10年期公債標售利率再破底！中央銀行受財政部委託，於今（6月8日)標售10年期109年度甲類第6期中央政府建設公債，今最高得標利率為0.477%，再創歷年新低紀錄，較上次同年期標售公債下滑3.1個基本點。

本次公債投標倍數為2.15倍，其中保險業得標比占13.33%，較上次同年期增加4.66%；銀行業得標比為49.5%，較上次同年期下滑7.67%；證券業得標比占27.17，較上次同年期增加3.67%；票券業得標比占10%，較上次同年期下滑0.66%。

(時報資訊)