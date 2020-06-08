《金融》央行標售10年期公債 得標利率0.477％再破底 12:502020/06/08 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政府10年期公債標售利率再破底！中央銀行受財政部委託，於今（6月8日)標售10年期109年度甲類第6期中央政府建設公債，今最高得標利率為0.477%，再創歷年新低紀錄，較上次同年期標售公債下滑3.1個基本點。 本次公債投標倍數為2.15倍，其中保險業得標比占13.33%，較上次同年期增加4.66%；銀行業得標比為49.5%，較上次同年期下滑7.67%；證券業得標比占27.17，較上次同年期增加3.67%；票券業得標比占10%，較上次同年期下滑0.66%。 (時報資訊) #得標 #標售 #公債 #10年期公債 #破底 #保險業 #投標倍數 也許您會感興趣 財經熱門新聞 沒華為就慘了？台積電7月恐有大事發生 - 即時 外資倒貨6千億認錯！小心台股「恐怖天花板」 - 財經 改車超過1.5萬元 要加課15％以上貨物稅 - 財經 - 工商 美國5月就業激增 華爾街多頭：大牛市來了！ - 財經 台股多頭不死？專家驚曝6月還有未爆彈 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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