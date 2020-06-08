台南市山上水道花園博物館內餐飲業者推野餐組合，遊客隨時可在園區體驗野餐樂趣。（莊曜聰攝）

敏惠醫護專科學校美容保健科學生協助園區行銷，戶外走秀展演畢展作品。（莊曜聰攝）

隨著新冠肺炎疫情解封，不少旅遊景點開始出現觀光人潮，為鼓勵民眾走出戶外，立法委員郭國文將招待區內200位弱勢親子到台南山上花園水道博物館野餐，而園區餐飲業者近期也結合在地農特產推出野餐組合，現場並提供餐墊出租，遊客在走訪市定古蹟時，不妨選個林蔭處坐下休息野餐，感受悠閒的氛圍。

南市府文化局副局長周雅菁表示，山上花園水道博物館在2019年10月開幕，進場人數在上個月已突破50萬人次，是相當受民眾歡迎的景點，園區內樹林、草地遍布，開幕之初曾與奇美博物館合作辦野餐主題日，單日限量2000份銷售一空，是很適合闔家野餐的場地。

園區餐飲業者集結在地農產品推出含門票的2人套餐、4人套餐等組合，料理包含山上風味主餐木瓜炒米粉及起司麵包、布丁與水道白蓮霧茶等，都是道地的特色料理，不用準備就能在園區享野餐趣，今天舉行記者會發表，也請來敏惠醫護專科學校美容保健科學生助陣，大秀畢業成果。

立委郭國文指出，後疫情時代經濟學是從室內轉到戶外，露營、野餐等戶外活動一定愈來愈受歡迎，在古蹟區野餐，藝文、休閒兼具，值得推廣，他將結合弱勢關懷，邀中、低收入親子前來園區野餐同樂，快樂做公益。

(中時 )