近期因為HBO新台劇《做工的人》爆紅，連帶讓薛仕凌再度重回話題討論，不似劇中角色穿的不修邊幅，他展現了自己頗為自豪的穿衣哲學。「我不是那種會把精品堆滿身的人，我覺得身上有一兩件重點單品點綴就好。」他說這輩子最常接觸時尚單品的時候都是在拍雜誌的時候。「每一次拍照我都會偷學，看看造型師幫我搭的造型好不好看，適不適合？久了就模擬出一套屬於我自己的穿衣風格。」坦言接演《做工的人》之前就先讀過小說，但收到腳本時相當震驚。「戲劇跟小說的風格差太多了，我還問我經紀人這不是開玩笑吧？後來才理解如果拍太嚴肅的作品，觀眾埋單的意願會很低，這也不是作者或導演想要的結果。」

為了能清楚了解劇中角色的工作內容，除了現場工地實習外，他還自己跑去工地偷偷觀察師傅的生活習慣。也顛覆了他過去對工地師傅很多錯誤迷思。「工地大部份都是砂石粉塵，我以為他們會比較不注重邊幅，結果在工地旁邊盯到晚上，發現他們下了工也都打扮的超時髦，跟我以前印象中的工地師傅差超多。」為了更深入角色，他為戲還拼命猛嚼檳榔，下場是口腔直接發炎。「以前小時候年輕有偷嚼過，現在是為了工作，但有時無聊看到口袋還一包，就拿來嚼兩顆，最後整個嘴巴一堆破洞嚇到不敢再吃。」

這次薛仕凌身穿Michael Kors男裝拍攝，他說自己私底下喜歡挑戰不同風格，而Michael Kors偏中性又帶點運動風格的造型，很對他的胃。

薛仕凌以另一套具運動感的Michael Kors，演繹自己的運動風格。防水外套1萬5000元、拼接Logo上衣4000元、黑色牛仔褲價格店洽、拼色運動鞋8500元。（JOJ Photo攝）

薛仕凌身穿Michael Kors男裝，展現自己的獨特時尚味，迷彩防風外套2萬5100元、迷彩Logo上衣4000元、藍色牛仔褲4900元、拼色老爹鞋1萬元。（JOJ Photo攝）

Michael Kors Logo 皮革拼接後背包，價格1萬9500元。（Michael Kors提供）

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