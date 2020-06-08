高雄市長韓國瑜遭罷免，各地的支持者醞釀發起「報復性罷免」，第一波鎖定大力推動罷韓的高雄市議員黃捷、基進黨立委陳柏惟以及民進黨桃園市議員王浩宇，根據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案須由原選區1%的選民提案、第二階段由10%的選民連署才能成案投票，投票結果若贊成票多於不贊成且超過四之一選民人數，則罷免通過。

高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，民進黨桃園市議員王浩宇發文惹議，引起網友群起撻伐，更有桃園網友成立「罷免王浩宇」臉書粉專，宣告將於半年內完成連署。王浩宇的選區為桃園市第七選區（中壢），選民人數為31萬5千多人，第一階段提案需約3200人、第二階段連署3萬多人、贊成票要7萬9千票且多於不贊成才能完成罷免。

時代力量高雄市議員黃捷的選區在鳳山區，選民有29萬多人，第一階段連署門檻是1%，2千9百多人；第二階段則是10%，2萬9千多人；若贊成罷免的票數超過約7萬3千人，且超過不贊成票，則罷免過關。已有「罷捷」團體表示，已達到第一階段連署門檻、第二階段還差1萬5千份連署書。

陳柏惟在台中立委第二選區的總選舉人數29萬多人，第一階段連署需要近3000人、第二階段近3萬人，成案後同意罷免要超過7萬2千多票才能通過。

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(中時電子報)